Soylu'dan valilere talimat: CHP İl Başkanlarını protokole almayın!

Soylu, Doğubeyazıt’ta Mevlit Bengi’nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu katledilen Bengi’nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak " Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu’da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.
"SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR"
Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ’ CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu.
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Bakalım o talimata kaç vali uyar da kaç ilde delinir görürüz,kimsenin haddine mi şehitlerimizin cenazesine katılmasının engellenmesi,töbe yarabbim!
Engin - chp başkanının vatandaş hiç saygısı yok kendi secmenine saygısı yok vatandaşın iradesini kabul edemeyen birisi Türk vatandaşı olamaz ,reis seni yenmekten bıktı usandı sen yenilmekten bıkmadın chp yi siyaset ahlakının yerle bir ettin ömrümde senin kadar yüzsüz bir siyasetci dağa görmedim ,pkk ya arakaşlarımız diyen birisinin 9 kere yenile yenile siyasi itibarının yerle bir eden birinden bu ülkeye zarardan başka bir faydası olamaz
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