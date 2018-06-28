Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:24 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:05 TSİ )

Soylu'dan valilere talimat: CHP İl Başkanlarını protokole almayın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Soylu, Doğubeyazıt’ta Mevlit Bengi’nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu katledilen Bengi’nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak " Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu’da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.

"SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR"

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ’ CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu.

Bugün 14:24 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Bakalım o talimata kaç vali uyar da kaç ilde delinir görürüz,kimsenin haddine mi şehitlerimizin cenazesine katılmasının engellenmesi,töbe yarabbim!

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 16:15
01

Engin - chp başkanının vatandaş hiç saygısı yok kendi secmenine saygısı yok vatandaşın iradesini kabul edemeyen birisi Türk vatandaşı olamaz ,reis seni yenmekten bıktı usandı sen yenilmekten bıkmadın chp yi siyaset ahlakının yerle bir ettin ömrümde senin kadar yüzsüz bir siyasetci dağa görmedim ,pkk ya arakaşlarımız diyen birisinin 9 kere yenile yenile siyasi itibarının yerle bir eden birinden bu ülkeye zarardan başka bir faydası olamaz

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 16:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi mask
Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
Ankara bu iddia ile çalkalanıyor! mask
Ankara bu iddia ile çalkalanıyor!
Cengiz Sarıbay'dan istifa açıklaması! mask
Cengiz Sarıbay'dan istifa açıklaması!
Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet mask
Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet
Cumhur İttifakı bundan sonra her ay toplanacak mask
Cumhur İttifakı bundan sonra her ay toplanacak
Adanur'un paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! mask
Adanur'un paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

GALERİ

CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL