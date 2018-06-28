Gebze Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 14 Yaşındaki Tuğçe Yaylı'dan dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor. Kızlarına ulaşamayan aile soluğu emniyette aldı. Emniyet birimleri genç kızı bulabilmek için seferber olruken, genç kızın ailesi kızlarını görenlerin polise ya da 0537 680 3128 numaralı telefona haber verilmesini istiyor.
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Tuğçe'den haber alınmıyor!
Gebze Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 14 Yaşındaki Tuğçe Yaylı'dan dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor.
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Bugün 14:40 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz