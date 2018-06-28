Tuğçe'den haber alınmıyor!

Gebze Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 14 Yaşındaki Tuğçe Yaylı'dan dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor. Kızlarına ulaşamayan aile soluğu emniyette aldı. Emniyet birimleri genç kızı bulabilmek için seferber olruken, genç kızın ailesi kızlarını görenlerin polise ya da 0537 680 3128 numaralı telefona haber verilmesini istiyor.