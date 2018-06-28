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Bugün 14:56 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:58 TSİ )

"Suriye patatesi Kocaeli pazarına giremez"

Son günlerde patates fiyatlarının artması nedeniyle gündeme gelen Suriye’den patates ithalatıyla ilgili Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve pazarcı esnafı Suriye patatesinin pazara girmeyeceğini ifade etti.

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Son günlerde büyük bir artış gösteren kilo fiyatı 5 lira sınırına kadar çıkan fakat 24 Haziran seçimlerinin ardından düşüşe geçen şuanda kilo fiyatı 3-4 lira seviyesinde seyreden patates fiyatlarının daha da düşmesi ve normale dönmesi için Suriye’den patates ithalatı gündeme geldi. Konuyla ilgili Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve pazarcı esnafı, Suriye’den ithal edilecek patatesin pazara gelmeyeceğini patates fiyatlarının ise en fazla 2 liraya kadar düşeceğini bundan fazla bir düşüşün yaşanmayacağı görüşünde bulundular.

2 LİRADAN AŞAĞI DÜŞMEZ

Konuyla ilgili konuşan Perşembe Pazarı esnaflarından Mahmut Kavruk, “Suriye’den ithal patates geleceği konusuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Fakat Patates fiyatları hala yüksek. Şuan Adana’dan patates geliyor. Niğde’de yetişen patates çıkınca fiyatların biraz daha düşmesini bekliyoruz. Fakat 2 liradan aşağı düşmez. Çünkü mazot çok pahalı. Şartlar çok pahalı kısacası patates fiyatı çok büyük bir düşüş yaşamaz” dedi.

SURİYE PATATESLERİ MARKETLERE GİTTİ

Bir diğer Perşembe Pazarı esnafı Metin Kopya ise, “Suriye’den sadece 2 kamyon patates geldi. Onlarda A-101 ve BİM isimli marketlere gidiyor. Pazara ithal patates gelmez. Fiyat konusunda ise bir miktarda daha düşüş bekliyoruz. Fakat yüksek maliyetler nedeniyle büyük düşüşlerin yaşanacağını düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

SURİYE PATATESİ PAZARA GİRMEZ, HALKIMIZDA YEMEZ

Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ise konuyla ilgili olarak, “Suriye’den ithal edilen patates pazara girmez. Zaten bizim halkımız o patatesi yemez. Bizim patateslerimiz kadar lezzeti bir patates değil. Fiyat konusuna gelince ise patatesin kilo fiyatı düşüş yaşayacaktır fakat 2 liranın altına düşmez” dedi.

Bugün 14:56 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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