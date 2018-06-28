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CHP itiraz etti o ilçede oyu arttı!

CHP Darıca İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin tamamlanmasının ardından bazı sandıkların sonuçlarına itiraz etti.

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CHP Darıca İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin tamamlanmasının ardından bazı sandıkların sonuçlarına itiraz etti. CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, itiraz başvurusunun seçim kurulunca değerlendirmeye alındığını ve kabul edildiğini söyledi. Törk “7 sandığın birleştirme tutanaklarına itiraz ettik. Değerlendirilme sonucunda itirazımız kabul edildi ve partimizin oyu 113 artarak 21.774’e yükseldi.” şeklinde konuştu.

Adil olmayan bir seçimle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Yakup Törk konuşmasına şöyle devam etti:

Öncelikle bizlerle gece gündüz çalışan adaylarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, meclis üyelerimize, örgütümüze, gönüllülerimize, okul sorumlularımıza, en önemlisi seçim sürecince sandığın başında duran sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize çok teşekkür ederim. Adil olmayan bir seçimle karşı karşıya kaldık ve zor bir süreci geride bıraktık. Ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı bütün partilerimiz biliyor. Bu süreçte örgütümüz üstüne düşen görevi yapmıştır. Önümüzdeki süreçte kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyoruz, hedefimiz yerel seçimlerdir.

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