Saygıyı hak eden kulüp: İzmit Gençlerbirliği

2017-2018 futbol sezonunda 4 alt yaş grubu ile Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil eden İzmit Gençlerbirliği, yıllık değerlendirmesini gerçekleştirdi. Tüm yönetimin yer aldığı toplantıda masaya doğrular ve yanlışlar masaya yatırıldı, önümüzdeki sezon ile ilgili yol haritası belirlendi. Tesis sorunu yaşamasına rağmen Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 20 metre karede şampiyonluklar çıkaran kulüp bir saygıyı fazlası ile hak ediyor.