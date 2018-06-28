2017-2018 futbol sezonunda 4 alt yaş grubu ile Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil eden İzmit Gençlerbirliği, yıllık değerlendirmesini gerçekleştirdi. Tüm yönetimin yer aldığı toplantıda masaya doğrular ve yanlışlar masaya yatırıldı, önümüzdeki sezon ile ilgili yol haritası belirlendi. Tesis sorunu yaşamasına rağmen Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 20 metre karede şampiyonluklar çıkaran kulüp bir saygıyı fazlası ile hak ediyor.
Bugün 15:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:07 TSİ )
Saygıyı hak eden kulüp: İzmit Gençlerbirliği
2017-2018 futbol sezonunda 4 alt yaş grubu ile Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil eden İzmit Gençlerbirliği, yıllık değerlendirmesini gerçekleştirdi.
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Bugün 15:05 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz