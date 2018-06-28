Kocaelispor’un Galip Gündoğdu’dan önceki teknik adamı, zorlu günlerin altından başarı ile kalkan, futbolcuların gözyaşları ile veda ettiği Ümit Metin Yıldız ile önümüzdeki sezon tekrardan anlaşılabileceği ile ilgili yapılan dedikoduların boş olduğu ortaya çıktı. Yıldız konu ile ilgili açıklamasında “Tabii ki Kocaelispor içinden görüştüğümüz kişiler var. Ancak teknik adamlık konusunda hiç kimse ile tek bile kelime bile konuşmadık. Zaten hali hazırda mevcut bir teknik adam takımın başında duruyor, bana göre de başarılı olmuş bir isim. Okuduğum bazı şeyler var, kesinlikle hakkında böyle girişim olmadı. Kamuoyuna duyurulur” dedi.
Bugün 15:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:08 TSİ )
Ümit Metin Yıldız: Tek bir kelime bile konuşmadık
Kocaelispor’un Galip Gündoğdu’dan önceki teknik adamı, zorlu günlerin altından başarı ile kalkan, futbolcuların gözyaşları ile veda ettiği Ümit Metin Yıldız ile önümüzdeki sezon tekrardan anlaşılabileceği ile ilgili yapılan dedikoduların boş olduğu ortaya çıktı.
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Bugün 15:06 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz