Genel seçimlerden ötürü transfer çalışmalarını askıya alan 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’nde kulüp menajeri İlter Kasap nabız yoklamasını tamamladı. Geçtiğimiz bir hafta boyunca listesindeki oyuncularla yoğun telefon trafiğine giren ve onlarla karşılıklı fikir alış verişinde bulunan Kasap, görüşülen oyuncuların transferlerini önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşturmak istiyor. Seçimlerin de geride kalmasıyla beraber Darıca G.B. onursal ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın kulüple daha yakından ilgilenmesi bekleniyor.
Bugün 15:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
Darıca nabız yokladı
Genel seçimlerden ötürü transfer çalışmalarını askıya alan 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’nde kulüp menajeri İlter Kasap nabız yoklamasını tamamladı.
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Bugün 15:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz