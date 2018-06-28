Darıca nabız yokladı

Genel seçimlerden ötürü transfer çalışmalarını askıya alan 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’nde kulüp menajeri İlter Kasap nabız yoklamasını tamamladı. Geçtiğimiz bir hafta boyunca listesindeki oyuncularla yoğun telefon trafiğine giren ve onlarla karşılıklı fikir alış verişinde bulunan Kasap, görüşülen oyuncuların transferlerini önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşturmak istiyor. Seçimlerin de geride kalmasıyla beraber Darıca G.B. onursal ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın kulüple daha yakından ilgilenmesi bekleniyor.