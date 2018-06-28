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Bugün 15:09 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:11 TSİ )

Transfere ‘KILIÇ’lı çözüm!

Şu ana dek dış transferde 9 oyuncuyu transfer eden BAL temsilcimiz Çayırovaspor, orta saha ve hücum bölgesine yapılacak nokta atışlar için beklemede bulunuyor.

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Şu ana dek dış transferde 9 oyuncuyu transfer eden BAL temsilcimiz Çayırovaspor, orta saha ve hücum bölgesine yapılacak nokta atışlar için beklemede bulunuyor. Futbolun patronu Vahdet Kılıç’ın yurt dışı seyahatinden dönmesiyle birlikte yeniden hareketlenecek olan yeşil-siyahlılar, antrenör Erol Çağlın’ın gündemindeki oyuncuların transferlerini hafta sonuna kadar sonuçlandırabilir. Başkan Şevket Külte ve yönetici Murat Kalkan ile sürekli temasta olan Çağlın, Kılıç’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Bugün 15:09 TSİ - Spor

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