Transfere ‘KILIÇ’lı çözüm!

Şu ana dek dış transferde 9 oyuncuyu transfer eden BAL temsilcimiz Çayırovaspor, orta saha ve hücum bölgesine yapılacak nokta atışlar için beklemede bulunuyor. Futbolun patronu Vahdet Kılıç’ın yurt dışı seyahatinden dönmesiyle birlikte yeniden hareketlenecek olan yeşil-siyahlılar, antrenör Erol Çağlın’ın gündemindeki oyuncuların transferlerini hafta sonuna kadar sonuçlandırabilir. Başkan Şevket Külte ve yönetici Murat Kalkan ile sürekli temasta olan Çağlın, Kılıç’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.