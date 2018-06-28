Selim Özkan kanatlandırır

Son iki sezondur Kirazpınarspor’u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, iyi bir kulüp ortamı olduğu için Darıca Martıspor’u tercih ettiğini söyledi.

HEDEFLERİ ÖRTÜŞTÜ…

Geçtiğimiz sezon federe olurken 5 yıl içinde BAL’a çıkma hedefini koyan ve ilk sezonunda 2.Küme Futbol Ligi şampiyonu üst lige kanat açan Martıspor, Nihat Tan’ın ayrılmasından sonra yeni antrenörünü belirledi. Mavi-Beyazlı yönetim yaptığı araştırmalar neticesinde Selim Özkan’da karar kıldı ve 42 yaşındaki teknik adam Darıca Martıspor’unyeni teknik patronu oldu. Darıca Martıspor’u tercih etmesindeki sebebi açıklayan Özkan, “Öncelikle Darıca Martıspor’da tam bir kulüp havası var. Anlaşmadan önce bile bunu hissettim. Ayrıca yönetimdeki arkadaşların futbolun içinden gelmesi Darıca Martıspor ile hedeflerimi örtüştürdü. Hep beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.