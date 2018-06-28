Denizli Köyü, ‘ARABA’yı değiştirmedi

Kimsenin aday olmadığı kongrede mevcut başkan, kulübü sahipsiz bırakmayarak,yeniden yeşil-beyazlı kulübün başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Geçtiğimiz sezon A takım bazında Amatör Süper Futbol Ligi’ne veda eden Denizli Köyüspor’un Başkanı Necat Araba, yeni dönemde kendi yağıyla kavrulacaklarını, transfer yapmadan genç ağırlıklı bir kadroyla 1.Küme’de mücadele edeceklerini söyledi.