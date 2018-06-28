Kimsenin aday olmadığı kongrede mevcut başkan, kulübü sahipsiz bırakmayarak,yeniden yeşil-beyazlı kulübün başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Geçtiğimiz sezon A takım bazında Amatör Süper Futbol Ligi’ne veda eden Denizli Köyüspor’un Başkanı Necat Araba, yeni dönemde kendi yağıyla kavrulacaklarını, transfer yapmadan genç ağırlıklı bir kadroyla 1.Küme’de mücadele edeceklerini söyledi.
Bugün 15:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Denizli Köyü, ‘ARABA’yı değiştirmedi
Gebze’nin güzide kulüplerinden Denizli Köyüspor, olağan kongresinde, mevcut başkan Necat Araba ile ‘yola devam’ dedi.
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Bugün 15:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz