Yeni Oğuz’lar Darıca Martı’dan yetişecek!

Gebzespor’un yıldız oyuncusu Oğuz Başaran, sosyal medya hesabından yöneticisi olduğu Darıca Martıspor’un Futbol Okulu çalışmalarına başladığını duyurdu. ‘Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz’ sloganıyla 8 yaş ve üzerindeki çocukları Darıca Martıspor’a beklediklerini ifade eden Başaran, çalışmaların her cumartesi ve Pazar Osmangazi mahallesinde bulunan Aybirdi Halı Saha Tesisleri’nde 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti. Başaran ayrıca, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 899 27 61 ya da 0542 525 63 75 numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağını belirtti.