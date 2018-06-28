Gebzespor’un yıldız oyuncusu Oğuz Başaran, sosyal medya hesabından yöneticisi olduğu Darıca Martıspor’un Futbol Okulu çalışmalarına başladığını duyurdu. ‘Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz’ sloganıyla 8 yaş ve üzerindeki çocukları Darıca Martıspor’a beklediklerini ifade eden Başaran, çalışmaların her cumartesi ve Pazar Osmangazi mahallesinde bulunan Aybirdi Halı Saha Tesisleri’nde 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti. Başaran ayrıca, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 899 27 61 ya da 0542 525 63 75 numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağını belirtti.
Bugün 15:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Yeni Oğuz’lar Darıca Martı’dan yetişecek!
Gebzespor’un yıldız oyuncusu Oğuz Başaran, sosyal medya hesabından yöneticisi olduğu Darıca Martıspor’un Futbol Okulu çalışmalarına başladığını duyurdu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:14 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz