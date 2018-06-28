Darıca’nın muhtemel rakiplerinden, TFF 2.Lig takımı Sivas Belediyespor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ali Aydın ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yeşil-Beyazlı ekip 28 yaşındaki başarılı futbolcu Ali Aydın Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 1 yıllık mukaveleye imza attı. İmza töreninde Sivas Belediyespor ikinci başkanı Ali İzgi de hazır bulundu.
Bugün 15:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Sivas Ali Aydın ile sözleşme yeniledi
Darıca’nın muhtemel rakiplerinden, TFF 2.Lig takımı Sivas Belediyespor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ali Aydın ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
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Bugün 15:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz