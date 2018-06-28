Bu sezon düştüğü TFF 2. Lig’den hemen çıkmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden 2 oyuncuyla sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar bugün de Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde Adana Demirspor’dan Savaş Yılmaz ve Şanlıurfaspor’dan Nuri Terliksiz ile sözleşme imzaladı. Samsunspor'da başarılı olmak istediklerinin altını çizen Savaş Yılmaz 3, Nuri Terliksiz ise 2 yıllık mukaveleye imza attı.
Bugün 15:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Samsun 2 ismi daha renklerine bağladı
Bu sezon düştüğü TFF 2. Lig’den hemen çıkmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Bugün 15:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz