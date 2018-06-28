Samsun 2 ismi daha renklerine bağladı

Bu sezon düştüğü TFF 2. Lig’den hemen çıkmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden 2 oyuncuyla sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar bugün de Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde Adana Demirspor’dan Savaş Yılmaz ve Şanlıurfaspor’dan Nuri Terliksiz ile sözleşme imzaladı. Samsunspor'da başarılı olmak istediklerinin altını çizen Savaş Yılmaz 3, Nuri Terliksiz ise 2 yıllık mukaveleye imza attı.