TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer, Sivas Belediyespor'dan Hüseyin Bak'ı kadrosuna kattı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başına Serdar Bozkurt'u getiren TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, ilk transferini gerçekleştirdi. İstanbul ekibi Sivas Belediyespor'un 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Hüseyin Bak'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Bugün 15:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:17 TSİ )
Sarıyer, Hüseyin Bak'la 1 sözleşme imzaladı
TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer, Sivas Belediyespor'dan Hüseyin Bak'ı kadrosuna kattı.
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Bugün 15:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz