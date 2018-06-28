Kocaelispor, Gölcükspor, Körfzespor ve Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden 3.Lig ekibi Bucaspor'da, önceki akşam yapılan olağanüstü kongrede başkan seçilememesinin yankıları sürerken, kulübün kayyıma kalmaması için karma liste oluşturuldu. Listenin başına yazılan yönetici İrfan Bal'ın salı günü yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında başkan olacağı belirtildi. Doğan yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Bal, daha sonra kulübü yeniden genel kurula götürecek. Ancak taraftarlar da yapılan kongrenin Bucaspor tarihine yakışmadığını belirterek isyan etti.
Bugün 15:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:18 TSİ )
Buca’da başkan: İrfan Bal
Kocaelispor, Gölcükspor, Körfzespor ve Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden 3.Lig ekibi Bucaspor'da, önceki akşam yapılan olağanüstü kongrede başkan seçilememesinin yankıları sürerken, kulübün kayyıma kalmaması için karma liste oluşturuldu.
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Bugün 15:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz