Buca’da başkan: İrfan Bal

Kocaelispor, Gölcükspor, Körfzespor ve Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden 3.Lig ekibi Bucaspor'da, önceki akşam yapılan olağanüstü kongrede başkan seçilememesinin yankıları sürerken, kulübün kayyıma kalmaması için karma liste oluşturuldu. Listenin başına yazılan yönetici İrfan Bal'ın salı günü yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında başkan olacağı belirtildi. Doğan yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Bal, daha sonra kulübü yeniden genel kurula götürecek. Ancak taraftarlar da yapılan kongrenin Bucaspor tarihine yakışmadığını belirterek isyan etti.