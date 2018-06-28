Kaf Sin Kaf hareketlendi

Yabancı futbolculara olan eski borçlar yüzünden sürekli sıkıntılar yaşayan 3.Lig ekibi Karşıyaka, FIFA'dan gelen yeni puan silme tehlikesini bugün bertaraf edecek. Eski oyuncusu Ofoedu'ya olan 65 bin dolar (210 bin TL) borcu ödemenin son günü olan bugün hesabına yatırarak önemli bir dertten kurtulacak ve 6 puan silme tehlikesi ortadan kalkacak.Yönetim ayrıca 253 bin liralık güncel vergi borcunu da kendi içinde toplayıp bugün yatıracak ve bir sıkıntıyı daha halletmiş olacak. Son 1 ay içinde futbol takımının FIFA tarafından amatör kümeye düşürülmemesi için eski oyunculardan Banahene'ye 213 bin yatıran, iç transferde 10 oyuncuya 2 milyon lira ödeme yapan KSK yönetimi, hafta sonu satışta olacak kombinelere ilgi gösterilmesini bekliyor.
Bugün 15:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
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Yabancı futbolculara olan eski borçlar yüzünden sürekli sıkıntılar yaşayan 3.Lig ekibi Karşıyaka, FIFA'dan gelen yeni puan silme tehlikesini bugün bertaraf edecek.
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Bugün 15:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz