Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!

Alınan bilgiye göre 121 Nolu Yahya Kaptan – Derince Sopalı hattında görev yapan şoför Hüseyin Göncü (37), duraktan halk otobüsüne binen kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcuyu yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle uyarıda bulundu. İddiaya göre halk otobüsünde gürültü yapmaya devam eden ve yolcuları rahatsız eden yolcuya halk otobüsünden inmesini söyleyen sürücü Göncü ile kimliği belirsiz yolcu arasında tartışma başladı. Tartışmada halk otobüsünden inmeyeceğini belirten yolcu, Hüseyin Göncü’yü araç seyir halindeyken yanındaki poşetten çıkardığı keserle, “Bu arabadan inmiyorum. Seni öldürürüm” diye şoföre tehditler savurdu.

Ameliyat olduğu bölgeye tekme gelince fenalaştı

Tehdidin üzerine şoför Göncü, olayı polise bildirince yolcu bu sefer arabadan inmek istedi. Diğer yolcuların desteğiyle şoför Hüseyin Göncü, yolcuyu polise teslim edeceğini belirterek arabadan indirmeyeceğini ifade etti. Otobüsü yolun kenarına çeken sürücü ile yolcu arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede karın boşluğuna gelen tekme ile fenalaşan halk otobüsü sürücüsü Göncü yere yığılırken saldırgan yolcu ise araçtan inerek kayıplara karıştı. Sürücünün fenalaşması üzerine yolculardan biri halk otobüsünü kullanarak Göncü’yü Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen sürücü Göncü yaşamını yitirdi.

Camiamızın başı sağolsun

Göncü’nün geçtiğimiz hafta mide ameliyatı olduğu ve karın boşluğuna gelen tekme nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Yaşanan olaylaa ilgili açıklamalama yapan SS. 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir çok üzgün olduklarını belirterek, “Camiamızın başı sağ olsun. İstenmeyen bir olay yaşandı. Rahmetli kardeşimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturularak, zanlının adalete teslim edilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Polis ekipleri halk otobüsü sürücüsünün ölümüne neden olan ve kimliği henüz belirlenemeyen yolcunun yakalanması için çalışma başlattı.