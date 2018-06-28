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Yuvacık Stadı’nın ihalesi tamam…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yuvacık’ta inşa edilecek olan futbol sahasının ihalesi gerçekleştirildi.

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Yuvacık’ta inşa edilecek spor sahasının yüklenici firmasını belirlemek üzere ihale düzenledi. Büyükşehir ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 6 firma teklif sundu. İhalede gelen en düşük teklif 4 milyon 499 bin TL olurken, verilen en yüksek teklif 6 milyon 372 bin TL oldu. Etrafında yeşil alanları ve otoparkıyla modern bir tesis olacak Yuvacık Futbol Sahası, 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Tesisin çevresinde toplam 23 bin 300 metrekare yeşil alan bulunacak. 68 çarpı 105 metre ölçülerinde futbol sahasına sahip olacak tesiste 234 metrekarelik idari yapı yer alacak. Futbol sahasının etrafında bin 750 metrekare kırmızı renkli koşu parkuru oluşturulacak.  Sahada 2 adet 15 kişilik yedek kulübesi olacak. Maçların izlenebilmesi için 700 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak. Tesiste 4’ü otobüs olma üzere 87 araçlık otopark yapılacak. Futbol sahasının çevresine 400 metre çit örülecek. Çalışmada 4 bin 500 metrekare de baskı beton uygulaması yapılacak.

Bugün 15:28 TSİ - Spor

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