Deniz Ticaret Odası’ndan Kabotaj Bayramına davet

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle bir dizi kutlama etkinliği başlattı. Etkinliklerin hafta boyunca devam ettiğini belirten oda başkanı Vedat Doğusel, 1 Temmuz Pazar günü Kocaeli Liman Başkanlığı bahçesinde saat 18.00’da düzenlenecek olan törene herkesi davet etti. Doğusel, "Kocaeli Türkiye’nin 4/3’ü, bizde deniz işletmeleri adına Kocaeli’nin hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 1 Temmuz denizcilik adına önemli bir tarih. Bu farkındalığı tüm kentte yayacağız" dedi.