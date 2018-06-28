Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle bir dizi kutlama etkinliği başlattı. Etkinliklerin hafta boyunca devam ettiğini belirten oda başkanı Vedat Doğusel, 1 Temmuz Pazar günü Kocaeli Liman Başkanlığı bahçesinde saat 18.00’da düzenlenecek olan törene herkesi davet etti. Doğusel, "Kocaeli Türkiye’nin 4/3’ü, bizde deniz işletmeleri adına Kocaeli’nin hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 1 Temmuz denizcilik adına önemli bir tarih. Bu farkındalığı tüm kentte yayacağız" dedi.
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Deniz Ticaret Odası’ndan Kabotaj Bayramına davet
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle bir dizi kutlama etkinliği başlattı.
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Bugün 15:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz