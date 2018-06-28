Kağıtspor ata sporunda özüne döndü; kazandı

2018 yılı Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye 11-12/13 yaş minikler serbest güreş grup müsabakaları İzmir ve Kahramanmaraş olmak üzere iki grupta yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un minik güreşçileri, İzmir’deki şampiyonada 30 ilden 550 sporcu arasından klasmana girebilmek için mücadele etti. Başarılı müsabakalar yapan Kağıtsporlu güreşçilerden tam 11 sporcu, Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

ALT YAPIDAN 8 MADALYA…

Kocaeli seçmesinde dereceye giren Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular İzmir’de yapılan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. İzmir’de gerçekleştirilen grup müsabakalarında Kağıtsporlu sporcular iki birincilik, iki ikincilik ve dört üçüncülük elde etti. 11 yaş kategorisinde30 kiloda Hasan Hüseyin Çakırkaya 2. 41 kiloda Enes Koparan 2. Oldu. 12-13 yaş kategorisinde30 kiloda Valit Yunusoğlu 3., 34 kiloda Abdullah Duman şampiyon, 41 kiloda Batuhan Kalaycı 3., 48 kiloda Muhammet Enes Yavuz 3., 52 kiloda Muhammet Hüseyin Yıldırım şampiyon, 80 kiloda Ali Safarov 3. olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı. Bunun yanında mavi beyazlı üç sporcu klasmana girerek, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Toplamda on bir sporcu ile 7-9 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsbil edecek sporcular, favori gösteriliyor.