Bekirderespor’a evlatları sahip çıkıyor

Sırtından formayı çıkaranlar ya yönetici ya da antrenör oluyor, camiadan kopmuyor

SABRİ YILDIZ İYİ BİR ÖRNEK…

Yıllardır takımının kaptanlığını yapan Sabri Yıldız, şimdi de başkan olarak camiayı yönetiyor. Genç başkan, kendi gibi takım arkadaşı olan isimleri de antrenör olarak göreve getirdi. Alt yapıdan yetişip kaptanlık yapan, dört sezondur gerek alt yapıda gerek A takımda şampiyonluklar yaşatan gençlerimiz üzerinde büyük emekleri olan, Teknik menajer Ergün Şengül, alt yapıda futbol oynandıktan sonra, futbol okulunda ve alt yapılarda görev alan, yine dört sezondur A takımda antrenörlük yapan ve yeniden antrenörlüğe getirilen Murat Özcan, yine alt yapıdan yetişen, uzun süre boyunca kaleyi koruyan, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezon da kaleci antrenörlüğüne getirilen Harun Malçok sözleşmeyi imzaladı. Başkan Yıldız “Bu kardeşimizle anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.