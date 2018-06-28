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Gebzeli amatörlerin isyanı: "Köşker, Karabacak’ı örnek al!"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Türkiye genelindeki tüm spor kulüplerine para yardımında bulunması Gebzeli kulüpleri harekete geçirdi.

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Gebze merkezli kulüplerin temsilcileri, geçtiğimiz yıl Antalya’da yapılan 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile bir araya gelmiş ve sorunlarını masaya yatırmıştı. O toplantıda Başkan Köşker’den destek isteyen ancak şu ana kadar maçlara tahsis edilen otobüs desteği dışında bir ilgi göremeyen kulüp idarecileri, yeni sezon öncesinde Başkan Köşker’den nakdi yardım istiyor.

KARABACAK ÖRNEK OLSUN!

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın bir süre önce Darıca’da faaliyet gösteren kulüplere 10’ar bin lira nakdi destek sağladığını hatırlatan Gebzeli spor insanları, “Belediyeler amatör spor kulüplerine belli bir para yardımını yasal olarak yapıyor. Bunun son örneğini Darıca’da gördük. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’da faaliyetlerini sürdüren kulüplere 10 bin TL nakdi destek sağladı. Adnan Başkanımızın da gerekli desteği vermesini istiyoruz. Sözünü unutmamalı” dediler.

Bugün 15:38 TSİ - Spor

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