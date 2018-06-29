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Bugün 05:00 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Dün 16:06 TSİ )

Beyaz Baykuş yarın izleyiciyle buluşuyor

2005 yılında Kandıra’da kurulan ve Kandıra Belediyesi’nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneği, tamamen amatör vatandaşlardan oluşan tiyatro grubuyla ‘Beyaz Baykuş’ isimli tiyatro gösterisini sahneye koyacak.

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Yarın saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan dram niteliğindeki tiyatro gösterisine geniş bir katılım olması bekleniyor.

ÜÇ PERDEDEN OLUŞUYOR

Üç perdeden oluşan ve Kandıra’da yaşayan amatör oyuncular tarafından sahnelenen oyunda Dr. Tuba Akıncı, Yusuf Ceylan, Avukat Figen Dağdeviren, Levent Aydoğdu, Seval Şimşek, Metin Gökmen, Hakkı Oruç, Cem Ulutaş, Anıl Aksoy, Erdim Aydoğdu, Sadi Sarıkaya, Necmi Kardaş, Mustafa Yıldız, Sezer Arı, Sebahattin Akyıldız, Ömer Buyuruk ve Rüstü Uygur rol alıyor.

Bugün 05:00 TSİ - Kültür-Sanat

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