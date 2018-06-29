Beyaz Baykuş yarın izleyiciyle buluşuyor

Yarın saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan dram niteliğindeki tiyatro gösterisine geniş bir katılım olması bekleniyor.

ÜÇ PERDEDEN OLUŞUYOR

Üç perdeden oluşan ve Kandıra’da yaşayan amatör oyuncular tarafından sahnelenen oyunda Dr. Tuba Akıncı, Yusuf Ceylan, Avukat Figen Dağdeviren, Levent Aydoğdu, Seval Şimşek, Metin Gökmen, Hakkı Oruç, Cem Ulutaş, Anıl Aksoy, Erdim Aydoğdu, Sadi Sarıkaya, Necmi Kardaş, Mustafa Yıldız, Sezer Arı, Sebahattin Akyıldız, Ömer Buyuruk ve Rüstü Uygur rol alıyor.