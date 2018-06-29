Darıca’da Sünnet Şöleni yarın

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, çocukların ve ailelerin katılımıyla yarın saat 18.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak. Şölen,19.00’da Darıca Sahili Dudayev Parkında sünnet mevlidi ve Kuranı Kerim tilaveti ve sonrasında çocuk eğlenceleriyle devam edecek. Sünnet Şöleni ünlü hafızların okunacağı Kuran-ı Kerim ve mevlit programıyla başlarken bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak.

YEMEK İKRAMIYLA SON BULACAK

Bu anlamlı günde çocukları unutmayan Darıca Belediyesi, tiyatro ekibinin birbirinden eğlenceli oyun ve ilizyon gösterileriyle de Sünnet Şöleni’nde minikleri doyasıya eğlendirmeyi hedefliyor. Şölen, yemek ikramıyla sona erecek.