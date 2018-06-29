Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 00:30 TSİ- Gündem

Darıca’da Sünnet Şöleni yarın

Darıca Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, yarın gerçekleşecek

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, çocukların ve ailelerin katılımıyla yarın saat 18.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak. Şölen,19.00’da Darıca Sahili Dudayev Parkında sünnet mevlidi ve Kuranı Kerim tilaveti ve sonrasında çocuk eğlenceleriyle devam edecek. Sünnet Şöleni ünlü hafızların okunacağı Kuran-ı Kerim ve mevlit programıyla başlarken bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak.

YEMEK İKRAMIYLA SON BULACAK

Bu anlamlı günde çocukları unutmayan Darıca Belediyesi, tiyatro ekibinin birbirinden eğlenceli oyun ve ilizyon gösterileriyle de Sünnet Şöleni’nde minikleri doyasıya eğlendirmeyi hedefliyor. Şölen, yemek ikramıyla sona erecek.

Bugün 00:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Belediye aracı köpeğe çarpıp kaçtı! mask
Belediye aracı köpeğe çarpıp kaçtı!
Bu haber milyonları ilgilendiriyor! ATM'den para çekenler dikkat mask
Bu haber milyonları ilgilendiriyor! ATM'den para çekenler dikkat
Başiskele'de kötü koku insanları eve hapsetti! mask
Başiskele'de kötü koku insanları eve hapsetti!
Büyükşehir’de görev değişikliği mask
Büyükşehir’de görev değişikliği
3 yaşındaki Hüseyin'in feci ölümü! mask
3 yaşındaki Hüseyin'in feci ölümü!
Aniden yola fırlayan ceylan kurtarılamadı mask
Aniden yola fırlayan ceylan kurtarılamadı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı mask
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!

GALERİ

CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL