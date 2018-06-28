Kocabayramlar’da anlamlı kutlama

Balıkesir Üniversitesi Ebe‐Hemşirelik Bölümünden mezun olan Bilge Ergün için Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesi’nde kutlama yapıldı. Kutlamaya Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Ercüment Yüncüoğlu, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, işadamı Hasan Baykara, Pirelli emeklisi Emir Hüseyin Civelek, öğrenciler ve çok sayıda Kocabayramlar sakini katıldı. Bilge Ergün kutlama pastasını keserken, Kocabayramlar sakinleri de hediyeler takdim etti.