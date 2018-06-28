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Bugün 16:06 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 16:08 TSİ )

Kocabayramlar’da anlamlı kutlama

Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesi’nde Balıkesir Üniversitesi Ebe‐Hemşirelik Bölümünden mezun olan Bilge Ergün’e kutlama yapıldı.

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Balıkesir Üniversitesi Ebe‐Hemşirelik Bölümünden mezun olan Bilge Ergün için Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesi’nde kutlama yapıldı. Kutlamaya Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Ercüment Yüncüoğlu, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, işadamı Hasan Baykara, Pirelli emeklisi Emir Hüseyin Civelek, öğrenciler ve çok sayıda Kocabayramlar sakini katıldı. Bilge Ergün kutlama pastasını keserken, Kocabayramlar sakinleri de hediyeler takdim etti.

Bugün 16:06 TSİ - Yaşam

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