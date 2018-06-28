Baran, çiftleri yalnız bırakmıyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçim günü de dahil olmak üzere hafta içinde birçok düğüne katılım sağlayarak genç çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldu. İlk olarak Sevgi ve Efraim çiftinin düğününe katılan Başkan Baran, çifte bir ömür mutluluk diledi. Başkan İsmail Baran, eşi Bilge Baran ile birlikte Şeyma ve Samet ile Ahmet ve Cennet çiftinin de düğünlerine katıldı. Son olarak ise Tülin ve Selçuk çiftinin nikâhlarını kıydı.