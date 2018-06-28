Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçim günü de dahil olmak üzere hafta içinde birçok düğüne katılım sağlayarak genç çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldu. İlk olarak Sevgi ve Efraim çiftinin düğününe katılan Başkan Baran, çifte bir ömür mutluluk diledi. Başkan İsmail Baran, eşi Bilge Baran ile birlikte Şeyma ve Samet ile Ahmet ve Cennet çiftinin de düğünlerine katıldı. Son olarak ise Tülin ve Selçuk çiftinin nikâhlarını kıydı.
Bugün 16:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:08 TSİ )
Baran, çiftleri yalnız bırakmıyor
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, seçim günü de dahil olmak üzere hafta içinde birçok düğüne katılım sağlayarak genç çiftlerin ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldu.
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Bugün 16:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz