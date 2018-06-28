Açık havada tiyatro etkinliği başlıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Asalet Kumkuması isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatacak olan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in Kibarlık Budalası isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği Asalet Kumkuması, ilk olarak bugün Kandıra Cebeci Sahili’nde sahnelenecek. Asalet Kumkuması oyunu, TIR tiyatrosu ile Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de sahnelenecek. Miray BAKLACI