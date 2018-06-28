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Bugün 16:08 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 16:09 TSİ )

Açık havada tiyatro etkinliği başlıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın açık hava tiyatro etkinliği kapsamında ‘Asalet Kumkuması’ oyunu bugün Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenecek.

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Kocaeli Şehir Tiyatroları, Asalet Kumkuması isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatacak olan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in Kibarlık Budalası isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği Asalet Kumkuması, ilk olarak bugün Kandıra Cebeci Sahili’nde sahnelenecek. Asalet Kumkuması oyunu, TIR tiyatrosu ile Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de sahnelenecek. Miray BAKLACI

Bugün 16:08 TSİ - Yaşam

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