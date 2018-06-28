İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 7 yeni film

Kaçış Planı 2

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu, Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır...

2013 yapımı "Kaçış Planı"nın 5 yıl aradan sonra gelen devam halkasının başrolünü bir kez daha aksiyon yıldızı Sylvester Stallone üstleniyor. Başrolde Stallone'a "Galaksinin Koruyucuları" serisinin Drax'ı olarak parlayan Dave Bautista, Silent Night ve Ocean's 8 filmlerinde yer alan Jaime King ve ünlü hip-hop sanatçısı Curtis Jackson’ın eşlik ettiği aksiyon filminde Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe, Wes Chatham, Lydia Hull, Titus Welliver de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu defa Mikael Håfström yerine, Silent Night, Marauders, First Kill filmlerinden hatırladığımız Steven C. Miller oturuyor.

Yakalandın

Russell Adams'ın 2013 yılı imzalı The Wall Street Journal yazısına dayanan film, bir çocuk oyununu dozunu arttırarak senelerce oynamaya devam eden bir arkadaş grubunu temel alıyor. Beş yakın arkadaş çocukluklarından beri yılda bir kez “elim sende” oynar. Bu durum artık onlar için bir gelenek haline gelmiştir. Herkes bu yılki oyuna hazırlanmıştır. Fakat bu sene oyun zamanı gruptan birinin düğününe denk gelir. Grubun asla yenilmeyen oyuncusu bu koşullarda kolay bir hedef olarak görülür. Fakat o kendini her şeye karşı hazırlamıştır.

Jeff Tomsic’in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosuna, Rob McKittrick ve Mark Steilen ikilisi imza atıyor. Filmin oyuncu kadrosunda, “Felekten Bir Gece” serisinin yıldızı Ed Helms, “New Girl” dizisiyle tanıdığımız Jake Johnson, son olarak “Mumya” filminde izlediğimiz Annabelle Wallis, “Mad Men” ile 2 Altın Küre kazanan Jon Hamm, Marvel’ın Hawkeye’ı Jeremy Renner, Sihirbazlar Çetesi'nin güzel üyesi Isla Fisher, Rashida Jones, Leslie Bibb ve Hannibal Buress bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Larry Blanford’un üstlendiği filmin müzikleri Germaine Franco’ya ait.

Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu, hiç tanımadığı babasını bulmak için yola koyulan Aja'nın maceralarını anlatıyor. Hint Fakiri Aja, annesinin ölümünün ardından yapayalnız kalmıştır. Babasını tanımayan Aja, onu bulmaya karar verir ve bunun için Fransa’ya gider. Babasını bulmak için çıktığı bu yolculuk Aja’nın hiç de düşlediği gibi gitmez. Paris’te taksiye binen Aja gitmek istediği yer yerine kendisini şehir dışındaki İKEA’da bulur. Bu sırada da Marie isimli bir kıza aşık olmuştur. Aja, İKEA’da yanlışlıkla bir dolabın içinde kalıp kargolanınca bu sefer de kendisini Avrupa’da başka bir şehirde bulur. Yol boyunca birçok yere savrulan Aja, Paris'e geri dönüp sevdiği kız Marie’ye kavuşup babasını bulabilecek midir?

Yazar Romain Puertolas’ın romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Unfinished Business ve Delivery Man filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Ken Scott oturuyor. Luc Bossi’nin senaryosunu kaleme aldığı komedi, dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller, Abel Jafri gibi isimler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Vincent Mathias’ın üstlendiği filmin müzikleri ise Nicolas Errèra’ya ait.

Scario: Day Of The Soldado

Sicario 2: Soldado’da, Meksika ve Amerika sınırındaki devlet-kartel savaşı konu ediliyor. Uyuşturucu kartelleri, teröristleri ABD sınırından kaçak yollarla geçirmeye başlayınca, federal ajan Matt Graver, gizemli Alejandro’yla iletişime geçer. Ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülen Alejandro’nun görevi, en alçakça yollarla savaşı kızıştırmaktır. Alejandro, savaşı alevlendirmek için kartel patronunun kızını kaçırır. Gizli plan ortaya çıktığında ise Graver kızın işinin bitirilmesini emreder. Sivil zayiat olarak görülmeye başlanan genç kızın kaderi, ne için savaştığını sorgulayan Alejandro'nun elinde olacaktır...

Denis Villeneuve imzalı 2015 yapımı “Sicario” filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda İtalyan yönetmen Stefano Sollima oturuyor. Başrollerine Oscar adayı Josh Brolin ve Oscar ödüllü Benicio Del Toro’yu yerleştiren filmin oyuncu kadrosunda ayrıca "Transformers 5: Son Şövalye"nin yıldızı Isabela Moner, Matthew Modine, Catherine Keener, Manuel Garcia-Rulfo, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl ve Ian Bohen de yer alıyor.

Doğmamış

Mary yakında kucağına alacağı ikizleri için oldukça heyecanlıdır. O büyük gün geldiğinde ise sevinci yarım kalır, çünkü doğum sırasında bebeklerden biri hayatını kaybeder. Aile, acılarını içine gömüp tüm ilgilerini doğan çocuklarına gösterir. Mary, evde çocuğu ile ilgilenirken bir takım garip olaylar yaşamaya başlar. Başlarda durumu pek önemsemese de olaylar arttıkça korkmaya başlar. Yaşadığı olaylar hakkında araştırma yapan Mary, bebeğine görünmeyen bir varlığın musallat olduğundan şüphelenmeye başlar. Doğaüstü bir varlık Mary'nin oğlu Adam'a musallat olmuştur ve onu almak için her şeyi yapmaya kararlıdır.

Yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajına imza atan Brandon Christensen'ın oturduğu korku filmi "Doğmamış prömiyerini yaptığı Overlook Film Festivali'nden "En Korkunç Film" ödülüyle döndü. Başrolünü Christie Burke'ün üstlendiği korku filminin kadrosunda ayrıca Jesse Moss, Rebecca Olson, Jenn Griffin ve Sheila McCarthy gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Brandon Christensen ve Colin Minihan’ın kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini ise Bradley Stuckel’in üstlendiği filmin müzikleri Bitz’e ait.

T.İ.M.

T.İ.M, özel kuvvetlerdeki görevinden alındıktan sonra gizli bir görev ekibi ile zorlu bir mücadeleye girişen Serdar’ın hikayesini konu ediyor. Serdar Yıldırım, özel kuvvetlerde yüzbaşı olarak görev yapmaktadır. Hain bir pusuya düşürüldüklerinde 16 askerini kaybeden yüzbaşı, telsizleri kapatarak izinsiz bir operasyon düzenler. Bu yaptığı onun görevden alınmasına neden olur. Bu sırada Serdar Yıldırım’a gizli bir görevde çalışması için bir görev teklif edilir. Asker ve polislerden oluşan özel bir timin başına geçmeyi kabul eden Serdar, tim ile birlikte şehit olan silah arkadaşları, aileleri ve ülkeleri için çetin bir mücadeleye girer.

Yönetmenliğini Onur Yiğit’in üstlendiği savaş dramının senarist koltuğunu Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, İsmet Müstecep paylaşıyor. Başrollerinde Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır, Hatice Kalit ve Adem Muriç’in rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Esra Erden Atacan, Selahattin Bel, Vural Yayan, Kahraman Tayfur, Miraç Sevsay, Fercan Bay ve Melike Balçık gibi isimler bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Ercan Durmuş’un üstlendiği filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen’e ait.

Sevimli Emojiler 2

Sevimli Emojiler 2 ile Moji ve Brainpot yeniden kendilerini bir maceranın içinde buluyorlar. Şeytani deha Fidolord bir kez daha iş başındadır. Fidolord tarafından restore edilen Mydoom virüsü yeniden aktif hale gelmiştir ve tehlike arz etmektedir. İki arkadaşın bu tehdidi savuşturmak için efsanevi anti-virüs Binbaşı Swanson'un yardımına ihtiyacı vardır. Ancak internetin varlığını tehdit eden tek saldırı bu değildir. Uzaylılar Kraliçe'yi yeniden yapılandırmak için Fringe'i ortadan kaldırmaya karar vermiştir. İki arkadaş, yeni ortaklarının da yardımıyla internetin refahı için mücadeleye atılmak zorundadırlar...

“Sevimli Emojiler 2” Rusya yapımı bir animasyon filmi “Sevimli Emojiler”in devam filmi olan yapımın yönetmen koltuğunda Alexander Romanetz oturuyor. Senaryosunda Viacheslav Marchenko'nun imzası bulunan animasyon devam halkasının müziklerini ise Kolobanga üstleniyor.