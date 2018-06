Can Emre ve Mert Yavuz ile de anlaşıldı!

Orta sahada forma giyen Mert Yavuz ile bir süredir Amerika’da bulunan ve İzmit’e dönen deneyimli kaleci Can Emre Yücel ile yeniden anlaşıldı.

TOPLAM 8 OLDU

Can Emre geçen sezon 13 maça çıktı. Kalesinde 17 gole dur diyemeyen Can Emre 2 kez sarı kart gördü. 2 sezon önce Çınarlıspor’dan devre arasında transfer olan Can Emre şampiyonluk yaşanılan 2 yıl önce 6, geçen sezon da 19 maçta Kocaelispor’un kalesini korudu. 1994 doğumlu Mert Yavuz ise geçen sezon 33 lig 1 de kupa olmak üzere 34 maça çıktı. Kocaelispor’da 5 yıl önce profesyonel olan Mert, Kocaelispor forması ile 158 maçta çıktı, 5 gol attı, 23 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Böylece Kocaelispor’un iç transferde anlaştığı futbolcu sayısı 8 oldu.

KOCAELİSPOR’DA İÇ TRANSFER RAPORU

ANLAŞILANLAR

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Mesut Özdemir

Kadir Öge

Murat Başak

Kemal Can Aydemir

Can Emre Yücel

Mert Yavuz

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER

Sinan Pektemek – 31 Mayıs 2019

Ali Keten – 31 Mayıs 2019

Sefa Narin – 31 Mayıs 2019

Fatih Adıgüzel - 31 Mayıs 2019

Kerem Yıldırım - 31 Mayıs 2019

Volkan Mert Korkmaz – 31 Mayıs 2019

Ferhat Ertukuş - 31 Mayıs 2020

Gökdeniz Bayrakdar - 31 Mayıs 2020

Onur Kandöken - 31 Mayıs 2020

Onur Öztonga - 31 Mayıs 2020

HENÜZ ANLAŞILMAYANLAR

Burak Özbakır

Mehmet Avcı

Özgür Sürekçi

İshak Kurt

Yusuf Şenlik