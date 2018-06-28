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Bugün 16:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:04 TSİ )

Can Emre ve Mert Yavuz ile de anlaşıldı!

Kocaelispor’da iç transferde iki futbolcu ile daha anlaşıldı.

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Orta sahada forma giyen Mert Yavuz ile bir süredir Amerika’da bulunan ve İzmit’e dönen deneyimli kaleci Can Emre Yücel ile yeniden anlaşıldı.

TOPLAM 8 OLDU

Can Emre geçen sezon 13 maça çıktı. Kalesinde 17 gole dur diyemeyen Can Emre 2 kez sarı kart gördü. 2 sezon önce Çınarlıspor’dan devre arasında transfer olan Can Emre şampiyonluk yaşanılan 2 yıl önce 6, geçen sezon da 19 maçta Kocaelispor’un kalesini korudu. 1994 doğumlu Mert Yavuz ise geçen sezon 33 lig 1 de kupa olmak üzere 34 maça çıktı. Kocaelispor’da 5 yıl önce profesyonel olan Mert, Kocaelispor forması ile 158 maçta çıktı, 5 gol attı, 23 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Böylece Kocaelispor’un iç transferde anlaştığı futbolcu sayısı 8 oldu. 

KOCAELİSPOR’DA İÇ TRANSFER RAPORU

ANLAŞILANLAR

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Mesut Özdemir

Kadir Öge

Murat Başak

Kemal Can Aydemir

Can Emre Yücel

Mert Yavuz

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER

Sinan Pektemek – 31 Mayıs 2019

Ali Keten – 31 Mayıs 2019

Sefa Narin – 31 Mayıs 2019

Fatih Adıgüzel - 31 Mayıs 2019

Kerem Yıldırım - 31 Mayıs 2019

Volkan Mert Korkmaz – 31 Mayıs 2019

Ferhat Ertukuş - 31 Mayıs 2020

Gökdeniz Bayrakdar - 31 Mayıs 2020

Onur Kandöken - 31 Mayıs 2020

Onur Öztonga - 31 Mayıs 2020

HENÜZ ANLAŞILMAYANLAR

Burak Özbakır 

Mehmet Avcı

Özgür Sürekçi

İshak Kurt

Yusuf Şenlik

Bugün 16:21 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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