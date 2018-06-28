Can Emre ve Mert Yavuz ile de anlaşıldı!

Orta sahada forma giyen Mert Yavuz ile bir süredir Amerika’da bulunan ve İzmit’e dönen deneyimli kaleci Can Emre Yücel ile yeniden anlaşıldı.
TOPLAM 8 OLDU
Can Emre geçen sezon 13 maça çıktı. Kalesinde 17 gole dur diyemeyen Can Emre 2 kez sarı kart gördü. 2 sezon önce Çınarlıspor’dan devre arasında transfer olan Can Emre şampiyonluk yaşanılan 2 yıl önce 6, geçen sezon da 19 maçta Kocaelispor’un kalesini korudu. 1994 doğumlu Mert Yavuz ise geçen sezon 33 lig 1 de kupa olmak üzere 34 maça çıktı. Kocaelispor’da 5 yıl önce profesyonel olan Mert, Kocaelispor forması ile 158 maçta çıktı, 5 gol attı, 23 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Böylece Kocaelispor’un iç transferde anlaştığı futbolcu sayısı 8 oldu.
KOCAELİSPOR’DA İÇ TRANSFER RAPORU
ANLAŞILANLAR
Hamza Mutlu
Burak Süleyman
Mesut Özdemir
Kadir Öge
Murat Başak
Kemal Can Aydemir
Can Emre Yücel
Mert Yavuz
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER
Sinan Pektemek – 31 Mayıs 2019
Ali Keten – 31 Mayıs 2019
Sefa Narin – 31 Mayıs 2019
Fatih Adıgüzel - 31 Mayıs 2019
Kerem Yıldırım - 31 Mayıs 2019
Volkan Mert Korkmaz – 31 Mayıs 2019
Ferhat Ertukuş - 31 Mayıs 2020
Gökdeniz Bayrakdar - 31 Mayıs 2020
Onur Kandöken - 31 Mayıs 2020
Onur Öztonga - 31 Mayıs 2020
HENÜZ ANLAŞILMAYANLAR
Burak Özbakır
Mehmet Avcı
Özgür Sürekçi
İshak Kurt
Yusuf Şenlik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz