D-100 Karayolunda TIR ile kamyon çarpıştı

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Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Muallimköy mevki'inde meydana gelen trafik kazasında Hakan Karakaş idaresindeki 41 UA 411 plakalı saç yüklü TIR yolun orta şeridinden aniden yolun sağ şeridine geçmek isterken, yolun sağında bulunan Furkan Karagöz idaresindeki 41 F 6919 plakalı Yutong yüklü kamyon çarptı. Kaza sonucu yutonglar yola dağıldı. Hafif yaralanan Furkan Karagöz ayakta tedavi edildi. Yol bir süre tek şeritten verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.