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KSMMMO’da vergi kanunu anlatıldı

KSMMMO’da 7143 sayılı vergi kanununda güncel gelişmelerle ilgili oda üyelerine yönelik seminer gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda kanun kapsamındaki tüm veriler katılımcılarla paylaşıldı.

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Kocaeli’nin en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) yönetimi, üyelerine yönelik mesleki anlamda güncel gelişmeleri aktarmak amacıyla seminer gerçekleştirdi. Odanın ve Kocaeli Vergi Dairesi’nin ortaklaşa düzenlediği seminerde 7143 sayılı vergi kanunu ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. 

YOĞUN KATILIM VARDI

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KSMMMO binasında gerçekleştirilen seminere oda başkanı Fikret Gökmen’nin yanı sıra; Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, Gelir İdaresi Grup Müdürü Halil İbrahim Temiz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Levent Şensoy, Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Mustafa Küçükbalkaya, KSMMMO Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, oda sekreteri Tülin Keçeci Güngör, oda saymanı Oral Ulusoy, oda yöneticileri Hamit Akbulut, Taner Öner, Veysel Çelik ve çok sayıda mali müşavir katıldı.

“İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Seminerin açılışında konuşan KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, “Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’a ve üyelerimizi bilgilendiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ise, “İlimiz ve ilçemiz ekonomisinin gelişimi için her iki kurumun işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Bizler birlikte çalışarak ilerleyebiliriz. KSMMMO ile iş birliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

ODA ÜYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

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Yaklaşık 3 saat süren seminerde Gelir İdaresi Grup Müdürü Halil İbrahim Temiz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Levent Şensoy, Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Mustafa Küçükbalkaya, oda üyelerini kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkan verilmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksiniz ödenmesi, matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelenmesi yapılmaması gibi konularda bilgilendirmede bulundu.

VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Ayrıca stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ve vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 liranın altındaki alacakların tahsilinden vazgeçilmesi konuları hakkında bilgilendirdi. Seminerin ardından plaket töreni gerçekleştirildi.

Bugün 16:40 TSİ - Eğitim

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