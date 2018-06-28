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Elektrik çarpan işçinin hayati tehlikesi sürüyor

Gölcük'te kaldırım yapımında çalışan işçiye elektrik çarptı. Feyzullah Barış isimli belediye işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Gölcük ilçesi 19 Mayıs Caddesi’nde kaldırım yapımında çalışan işçiye elektrik çarptı. Binaların kablolarını bağlarken meydana gelen kazada Feyzullah Barış isimli belediye işçisi fena şekilde yaralandı. Elleri ve kollarından yaralanan işçinin son anda elektrik yüklü kablolaları bırakmasıyla ölümden dönen işçisinin Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Talihsiz işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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