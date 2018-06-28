Gölcük ilçesi 19 Mayıs Caddesi’nde kaldırım yapımında çalışan işçiye elektrik çarptı. Binaların kablolarını bağlarken meydana gelen kazada Feyzullah Barış isimli belediye işçisi fena şekilde yaralandı. Elleri ve kollarından yaralanan işçinin son anda elektrik yüklü kablolaları bırakmasıyla ölümden dönen işçisinin Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Talihsiz işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Elektrik çarpan işçinin hayati tehlikesi sürüyor
Gölcük'te kaldırım yapımında çalışan işçiye elektrik çarptı. Feyzullah Barış isimli belediye işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz