Tüm yönleriyle yeni imar yasası

Öncelikle firmanız Ayhan Dizayn Mimarlık’ı tanıyabilir miyiz?

Firmamız, 1975 yılında İzmit merkezli olarak, babamız Mustafa Ayhan tarafından Ayhan İnşaat ismi ile kurulan köklü bir inşaat firmasıdır. Kocaeli ve çevre illerde yap-sat ve taahhüt işlerinde (konut, hastane, okul, vb) büyük projelere imza atmıştır. 2015 yılında bizlerin bayrağı devralmasıyla birlikte firmamız Ayhan Dizayn ismi ile faaliyet alanını büyütüp inşaatın yanı sıra proje tasarım ve danışmanlık hizmetlerini bünyesine dahil etmiştir.

Bugüne kadar yaptığınız projelerden bahseder misiniz?

Kocaeli’de ve Türkiye’nin farklı illerinde, kalitesine inandığımız güçlü inşaat şirketlerine çizmiş olduğumuz konut projelerimizin dışında Körfez’ de yapımı devam eden Kocaeli Üniversitesi’nin yeni kampüs projesi de firmamız tarafından hazırlanmıştır. İnşaat alanında Bahçecik bölgesinde yapımı devam eden 57 dairelik Gardenya Konakları ve Yenişehir Mahallesi’nde bin 300 metrekarelik iş merkezimiz bulunmaktadır.

İMAR BARIŞI YASASI

Peki, bu “İmar Barışı” nedir?

Geçtiğimiz ay başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan “İmar Barışı”, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi ile vatandaşların imar sorunlarının çözülmesidir. Bu yasa ile hedeflenen; insanların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

‘İmar Barışı’ndan hangi yapılar faydalanabilir?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış olan kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Siz bu konuda nasıl bir hizmet sunuyorsunuz?

Öncelikle biz bu yasayı iki aşamalı değerlendiriyoruz. Birinci aşamada, yapı kayıt belgesi alınarak kaçak olan yapılar kayıt altına alınabilir. İkinci aşamada ise kaydı alınmış olan yapının tapudan cins değişikliği yapılarak kat mülkiyeti tesis edilebilir. Burada altını çizerek belirtmek isteriz ki; ilk aşamada yapılan işlem hiçbir ücret ödenmeden bireysel başvuru ile yapılabilir.

Ancak ikinci aşama için mimarlık hizmeti alınıp yapının projelendirilmesi gerekmektedir. Biz mutlaka kat mülkiyeti tapusu alınarak bu yasanın tam anlamıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, daha hızlı ve güçlü bir hizmet verebilmek amacıyla bu konuya özel bir ekip oluşturduk. İstenildiği takdirde bina için “Statik Açıdan Uygunluk” testi de yaptırabiliyoruz.

KAT MÜLKİYETİ TAPUSU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Neden kat mülkiyeti tapusu olmalı? Avantajları nedir?

Yapı kayıt belgesi ile sadece kaçak olan yapınızın kayıt altına alınması ile birlikte elektrik, su ve doğalgaz açılması gibi işlemleri yaptırabilirsiniz. Kat mülkiyeti tapusu ile ise alım ve satım işlemleri yasallık kazanır, bina kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için teminat, ipotek ve her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilir. Bizce en önemlisi de kentsel dönüşüm yapılan bölgelerde yapı kaçak yapı olarak değerlendirilmeyeceği için büyük avantaj sağlayacaktır. Yapı sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecekler ve mevcut yapının değerini koruyabileceklerdir.

Peki, bu işlemlerin maliyeti konusunda neler söylersiniz?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapının yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacaktır. Eğer ikinci aşamada kat mülkiyeti tapusu alınmak istenirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödenen bu rakam kadar bir tutar daha tapuya ödenecek ve belli bir miktar proje bedeli olacaktır. Kaçak yapılar için başvuru yapılmaması halinde yapı yıkılır ya da çok daha büyük cezalar ödenir.

Genel süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlk aşama için e-Devlet üzerinden online başvuru yapılması gerekmektedir ve bu da 2-3 gün içinde sonuçlanır. İkinci aşama için bir mimarlık ofisi ile anlaşıp projelendirme ve yapı aykırılık fotoğrafları ile bir dosya hazırlanması gereklidir ve bu süreç de yaklaşık olarak 1 hafta sürer. Bize yapılan başvurularda, süreci komple ele alıyor ve hem ilk aşamadaki başvuruyu hem de ikinci aşamadaki projelendirmeyi yapıp sonuçlandırıyoruz. Tüm başvurular için son tarih 31 Ekim 2018 olduğundan kısa zamanda süreçlere başlanması faydalı olacaktır.