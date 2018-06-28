Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesinin yaşanmış gerçek hikayesinianlatan “Milli Mücadele(1919-1921) Servetiye Cephesi Destanı”isimli tiyatro oyunu 28 Haziran Perşembe Saat 18.00’da SDKM’de sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Milli Mücadele Servetiye Şehitlerini Anma Programı kapsamında ayrıca Servetiye Köyü’nde de özel bir etkinlik düzenlenecek.

TİYATRO OYUNUNDA YEREL OYUNCULAR SAHNE ALACAK

İstiklal Savaşında, Servetiye Cephesi köylüleri tarafından kurulmuş ve 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmamış, Bahçecik tepelerinde adeta destan yazmış kahraman köylülerin hikayesini anlatan oyunun yazar ve yönetmenliğini Devletli Mustafa Karal yaptı. Servetiye köyünden yerel oyuncu kadrosuyla sahnelenen tiyatro oyunu, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümünde SDKM’de sahnelenecek.

SERVETİYE KÖYÜNDE ANMA PROGRAMI

ServetiyeCephesi Şehitleri Anma Programı 1 Temmuz Pazar günü BaşiskeleServetiye Köyünde düzenlenecek anma programıyla da sürecek. Servetiye köyünde 1 Temmuz Pazar Saat: 13.30’da düzenlenecek Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programında şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek.