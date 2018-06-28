Milyon iki arsa satışa çıktı

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü, Gebze ve Dilovası’nda bulunan iki arsayı satışa çıkarıyor. Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan 13 bin 376 metrekarelik 7 parselin sanayi alanı olduğu belirtilirken muhammen bedelinin ise 21 milyon 402 bin TL olduğu duyuruldu. İhalenin kapalı teklif usulü olacağı belirtilirken, geçici teminat ise 5 milyon 350 bin, 500 TL olarak belirlendi.
8 MİLYON 113 BİN TL
Yine Dilovası Köseler Köyü’nde bulunan 14 bin 749,64 metrekarelik çalılık alan da satışa çıkarılıyor. Ticaret alanı olarak satışa çıkarılan arsa için ise 8 milyon 113 bin TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye girecekler için geçici teminatın 2 milyon 28 bin 250 TL olduğu duyuruldu. İki arsa için ihale ise 10 Temmuz Salı günü Kocaeli valiliği Kompleksi’nin zemin katında yapılacak. İhalelerin başlama saati ise 09.30 olarak belirlendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz