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Dün 17:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:50 TSİ )

Milyonluk iki arsa satışa çıktı

Kocaeli Defterdarlığı, Gebze ve Dilovası’nda bulunan sanayi ile ticaret alanı kabul edilen İki arsayı satışa çıkardı.

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Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü, Gebze ve Dilovası’nda bulunan iki arsayı satışa çıkarıyor. Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan 13 bin 376 metrekarelik 7 parselin sanayi alanı olduğu belirtilirken muhammen bedelinin ise 21 milyon 402 bin TL olduğu duyuruldu. İhalenin kapalı teklif usulü olacağı belirtilirken, geçici teminat ise 5 milyon 350 bin, 500 TL olarak belirlendi.

8 MİLYON 113 BİN TL

Yine Dilovası Köseler Köyü’nde bulunan 14 bin 749,64 metrekarelik çalılık alan da satışa çıkarılıyor. Ticaret alanı olarak satışa çıkarılan arsa için ise 8 milyon 113 bin TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye girecekler için geçici teminatın 2 milyon 28 bin 250 TL olduğu duyuruldu. İki arsa için ihale ise 10 Temmuz Salı günü Kocaeli valiliği Kompleksi’nin zemin katında yapılacak. İhalelerin başlama saati ise 09.30 olarak belirlendi.

Dün 17:11 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Karşıyım bu satışlara!Şimdiden Allah belalarını versin!

Yanıtla . 1Beğen 29 Haziran 15:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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