3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor iç transferde başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Demirer ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Merkez orta saha, ön libero ve stoperde oynayabilen 1991 Gölcük doğumlu futbolcu 2002 yılında Göcükspor’da futbola başladı ve aralıksız 11 yıl Kırmızı Siyahlılarda forma giydi. Erzurum Büyükşehir Belediye, Pazarspor ve Orhangazi Belediyespor İbrahim diğer durakları olurken, İbrahim geçen sezon yuvaya döndü.
Bugün 17:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:24 TSİ )
Gölcükspor İbrahim Demirer ile sözleşme yeniledi
3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor iç transferde başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Demirer ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
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Bugün 17:23 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz