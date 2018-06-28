Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:24 TSİ )

Gölcükspor İbrahim Demirer ile sözleşme yeniledi

3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor iç transferde başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Demirer ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor iç transferde başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Demirer ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Merkez orta saha, ön libero ve stoperde oynayabilen 1991 Gölcük doğumlu futbolcu 2002 yılında Göcükspor’da futbola başladı ve aralıksız 11 yıl Kırmızı Siyahlılarda forma giydi. Erzurum Büyükşehir Belediye, Pazarspor ve Orhangazi Belediyespor İbrahim diğer durakları olurken, İbrahim geçen sezon yuvaya döndü.

Bugün 17:23 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Can Emre ve Mert Yavuz ile de anlaşıldı! mask
Can Emre ve Mert Yavuz ile de anlaşıldı!
Torbalar umut dolu! mask
Torbalar umut dolu!
Ümit Metin Yıldız: Tek bir kelime bile konuşmadık mask
Ümit Metin Yıldız: Tek bir kelime bile konuşmadık
Bekirderespor’a evlatları sahip çıkıyor mask
Bekirderespor’a evlatları sahip çıkıyor
Denizli Köyü, ‘ARABA’yı değiştirmedi mask
Denizli Köyü, ‘ARABA’yı değiştirmedi
Gebzeli amatörlerin isyanı: "Köşker, Karabacak’ı örnek al!" mask
Gebzeli amatörlerin isyanı: "Köşker, Karabacak’ı örnek al!"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor

GALERİ

CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL