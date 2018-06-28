Gölcükspor İbrahim Demirer ile sözleşme yeniledi

3. Lig temsilcilerimizden Gölcükspor iç transferde başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Demirer ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Merkez orta saha, ön libero ve stoperde oynayabilen 1991 Gölcük doğumlu futbolcu 2002 yılında Göcükspor’da futbola başladı ve aralıksız 11 yıl Kırmızı Siyahlılarda forma giydi. Erzurum Büyükşehir Belediye, Pazarspor ve Orhangazi Belediyespor İbrahim diğer durakları olurken, İbrahim geçen sezon yuvaya döndü.