İzmit'te halk otobüsünde sürücü ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından sürücünün fenalaştığı sırada araçtan çıkarak kaçan kişi yakalandı. Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimliği belirlenen kişinin Derince'de olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi S.B. (24) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Otobüsçü cinayetinde 1 gözaltı!
İzmit'te halk otobüsünde sürücü ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından sürücünün fenalaştığı sırada araçtan çıkarak kaçan kişi yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz