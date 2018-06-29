Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Aracının içerisinde oturan Naim C.'nin yanına gelen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. Naim C. sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İlk müdahalesi Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yapılan Naim C., daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, Naim C.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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Otoparkta kurşunlama! Bacağından vuruldu...
İzmit'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz