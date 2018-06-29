Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ün halası Nafiye Babahan vefat etti. Babahan’ın cenazesi bugün (29 Haziran Cuma) İzmit Yahya Kaptan Merkez Camiinde (Eski Migros Yani) Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığım dileriz.
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Gültekin Görüm'ün acı kaybı!
Gültekin Görüm'ün halası Nafiye Babahan vefat etti.
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Bugün 11:44 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz