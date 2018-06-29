Gültekin Görüm'ün acı kaybı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ün halası Nafiye Babahan vefat etti. Babahan’ın cenazesi bugün (29 Haziran Cuma) İzmit Yahya Kaptan Merkez Camiinde (Eski Migros Yani) Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığım dileriz.