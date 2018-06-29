Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:44 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:40 TSİ )

İzmit'in temizliği kadınlara emanet

İzmit'te cadde ve sokakların temizliğine el atan ev hanımları, sokakları da evleri gibi temizleyerek molalarında da el örgüsü yapıyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit'te cadde ve sokakların temizliği artık ev hanımlarına emanet. Evlerinde yaptıkları işlerin aynısını yaparak para kazanma fikri oluşan 7 kadın, geçici işçi statüsünde çalışmak için İzmit Belediyesine başvurdu. İzmit Belediyesi ve İŞKUR arasındaki 'Toplum Yararına Programı' kapsamında başvuruları kabul edilen 7 ev hanımı, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı. Sabah erken saatlerde kalkarak evlerindeki işleri bitiren 7 ev hanımı, İzmit sokaklarını da evleri gibi temiz hale getirmek için mesailerine başlıyor. Temizlik görevlisi kadınlar, ellerine aldıkları süpürge ve küreklerle dolaştıkları İzmit sokaklarını pırıl pırıl yapıyor. Sokakları evleri gibi temizledikleri için mutlu olduklarını ifade eden 7 kişilik temizlik ekibi, mola zamanlarını da boş geçirmeyerek el örgüsü yapıyor.

"Gururluyum"

Evde temizlik işiyle para kazanmayı düşünerek işe başladığını söyleyen Nurcan Demirel, "İzmit'te temizlik yaptığım için gururluyum. Sabah 06.00’da kalkarak evde işimi yapıyorum. 07.10’da buraya gelerek 08.30’da işe başlıyorum. Genel meydan temizlikleri yapıyoruz, hem çöpleri topluyoruz hem süpürüyoruz. Biz İzmit sokaklarını insanlar temiz yerlere otursunlar diye temizliyoruz. Onlar mutlu olduğu müddetçe biz de mutluyuz” dedi.

"Onlar teşekkür edince biz de mutlu oluyoruz"

İnsanların kendilerini gördüklerinde şaşırdığını ifade eden Demirel, "Bizi gördüklerinde 'bir bayan nasıl yapar diyerek hayret ediyorlar. Biz de 'bayanın yapamadığı bir iş yok' diyoruz. Yeter ki bir bayan istesin. Ondan sonra insanlar bize teşekkür ediyor. Onlar teşekkür edince biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. Sabah erken saatlerinde evlerinden işlerine geldiklerini belirten Sevda Çivi ise "İzmit sokaklarını süpürüyoruz temiz olması için. Hem paramızı kazanıyoruz hem işimizi yapıyoruz. Bize iş imkanı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan istihdamında güçlük çekilen kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla İzmit Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan 'Toplum Yararına Programı Hizmet Sözleşmesi' kapsamında göreve başlayan kadınlar her sabah evlerindeki işleri erkenden bitirip, sokakların temizliği için mesaiye başlıyor. Toplam 50 personelin iş başı yaptığı projede işe alınan kişiler 9 ay boyunca İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapacak.

Bugün 11:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?
İsmet İşeri'ye kendi köyünden sadece 8 oy çıktı mask
İsmet İşeri'ye kendi köyünden sadece 8 oy çıktı
İzmit'in temizliği kadınlara emanet mask
İzmit'in temizliği kadınlara emanet
Başiskele'de kötü koku insanları eve hapsetti! mask
Başiskele'de kötü koku insanları eve hapsetti!
Belediye aracı köpeğe çarpıp kaçtı! mask
Belediye aracı köpeğe çarpıp kaçtı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geliyor
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı mask
Körfez'deki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL