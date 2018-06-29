Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “ Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınmış olup bu işletmelerin sanayi siciline kayıtları yapılacaktır.

İŞLEMLER İNTERNETTEN

Bu nedenle kanun kapsamındaki imalat yapan işletmeler ile yazılım yapan işletmeler dahil İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı alırken Sanayi Sicil Kayıt Belgesi talep edilecektir. Sanayi Sicil Kayıt işlemleri “ sanaysicil.sanayi.gov.tr” adresinden kullanıcı ve şifre oluşturduktan sonra başvuru evraklarını Kocaeli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt yaptırmayan işyerlerine idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

SANAYİ SİCİL KAYIT BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

Sanayi Sicil Belgesi istediğine dair dilekçe, kuruluşa ait Ticari Sicil Gazetesi (varsa adres ve unvan değişikliği gazeteleri), kapasite raporu, firma micro işletme ise; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin niteliği hakkında bilgi beyannamesini doldurması ve kapasite raporu beyanında bulunması gerekir. (Micro işletme; on (10) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.)

AVANTAJLARI VAR

Muhammet Ergin, sanayi sicil kaydı yaptıranların önemli avantajlar elde ettiğini de hatırlatarak “ belgeyi alanlar elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Ayrıca üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı da ödemezler. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil Terkin işlemlerinden faydalanarak KDV ödemezler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar” şeklinde konuştu.