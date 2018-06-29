Servetiye mevzileri elden geçirildi

Kurtuluş Savaşı sırasında bölgenin düşmana karşı savunulmasında önemli rol oynayan Servetiye siperlerinde zamanla çökmeler ve hasarlar oluştuğunu söyleyen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri “ Bahçecik Servetiye’deki tarihi siperler de sık sık bakım onarım çalışması yapıyoruz. 1400 rakımlı tepedeki mevzilerde hiçbir eksiklik ve sorun olmasını istemiyoruz. Özellikle gençlerin bölgeye gelerek siperleri görmelerini istiyoruz” dediler.

PARKLARA MEVSİMLİK ÇİÇEK

Bu arada İzmit’teki park ve yeşil alanlarda da bakım çalışması yapılıyor. Yetkililer, parklara mevsimlik çiçek ve bitki dikimi yapıldığını belirterek “ mevsimlik bitki olarak kırmızı ve yeşil yapraklı begonya kullanıyoruz. Vatandaşlardan dikilen çiçeklere sahip çıkmalarını bekliyoruz” dediler.