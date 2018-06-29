Küçükkaya yine partisini eleştirdi..!

CHP’de seçim bitmesine rağmen sular bir türlü durulmuyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimleri sonrası yaptığı, “AKP oy kaybetti” açıklamalara tepki göstermiş, seçimin CHP için hüsranla sonuçlandığını dile getirmişti.

GÜRSEL EROL’A DESTEK VERDİ

Eski ilçe başkanı Küçükkaya, sosyal medya hesabından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçtiğimiz günlerde istifaya davet ederek, gerekirse parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını belirtmesi üzerine Parti Meclis Toplantısı’nda (PM) alınan kararla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini eleştirdi.

NEDEN CHP’DE SİYASET YAPIYORUZ?

CHP’nin Gürsel Erol kararına sert eleştirilerde yönelten Mehmet Ümit Küçükkaya, “Gürsel Erol disipline verilmiş. Ne olacaktı! Burası Türkiye başarılı olana tahammül mü edeceğiz. Eleştiri içinde hakaret barındırmıyorsa dinlemek zorunda değil miyiz? Ders almayacağız mı? Sorgulamayacak mıyız? Neden CHP ‘ de siyaset yapıyoruz sanıyorsunuz? Demokrasiye aşkımız, partimizin bu ülkeye sağladığı nimetler için...” ifadeleriyle bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Artun Umur ELMASER