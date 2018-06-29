Süleyman Soylu’ya tepkiler çığ gibi büyüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “CHP’li il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” söylemine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu protesto edildi. CHP Kocaeli il binası önünde toplanan parti yöneticileri ve parti üyeleri Soylu’nun sözlerine tepki gösterdi. İl binası önünde düzenlenen basın açıklamasına, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Milleti bölmek peşindedir

Basın açıklamasında ortak bildiriyi okuyan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ”Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim” sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır” dedi.

Soysuz bir kaos planı

Sarıbay, “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir” dedi.

Önce şehit cenazelerini önlesin

Sarıbay, ”Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır. O kişi önce şehit cenazelerini önlesin” şeklinde konuştu. Partilier açıklamaların ardından “Soylu istifa” sloganları attıktan sonra sessizce dağıldı.