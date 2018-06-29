Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu ile Gebze bağlantı yolu arasında meydana geldi. B.K yönetimindeki 34 BCL 640 plakalı kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada devrildi. Demir yüklü kamyon sol tarafa yatarken, B.K kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Bariyerlerin üzerine devrilen kamyon sebebiyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Otoyol polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 12:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:15 TSİ )
Demir yüklü kamyon yan yattı
Gebze'de demir yüklü kamyon yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz