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YKS’ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu iki gün boyunca YKS’ye girecek olan öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım sağlayacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu YKS’ye girecek olan öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım sağlıyor. 30 Haziran 2018 Cumartesi ve 1 Temmuz 2018 Pazar günleri yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavları’na (YKS) girecek öğrenciler ve görevliler, ‘sınav giriş belgelerini’ veya ‘görevli kartlarını’ göstererek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz ve kara ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

KORNA ÇALMAK YASAK!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sorunsuz geçmesi ve adayların sınav yerlerine ulaşımında sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldı. ÖSYM Kocaeli İl Sınav yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma araçlarının saat 07.00 itibariyle sefere başlamaları için kooperatiflere gerekli talimatı verdi. Büyükşehir’e bağlı İSU, Fen İşleri, Park Bahçeler gibi birimler, sınav boyunca gürültü olmaması için çalışma yapmayacak. Ayrıca araç sürücüleri sınav süresince klakson (korna) çalmamaları ya da herhangi bir gürültü yapılmaması için uyarılacak. Öte yandan sınav günlerinde vatandaşların ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri gün boyu görev yapacak.

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