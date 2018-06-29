Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir

Vali Hüseyin Aksoy ilimizde göreve gelmesinin üzerinden 1 yıl geçmesinin üzerine basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ramada Otel’de gerçekleştirilen programa Vali Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve kentimizde yayın yapan çok sayıda medya kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un gerçekleştirdiği sunumda Eğitim ve sağlık konuları ön plan çıkarken özellikle 116 Kodlama Atölyesi’nin açılmasının planlanması üzerinde durdu. Vali Aksoy ayrıca koruyucu aile sayısını arttırmayı amaçladıklarını belirtirken, ilkokul ve liselerde tekli eğitime geçiş için okulların fiziki iyileştirmelerinin devam ettiğini söyledi. Vali Aksoy ayrıca Cengiz Topel’in daha fazla işlemesi için Ulaştırma Bakanlığı’na dosya sunulduğunu belirterek,” Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Cengiz Topel Havalimanı için bir dosya hazırladık. Erzurum, Kars, Samsun illerine uçuş yapmayı planlıyoruz. Yaz aylarında Antalya ve Muğla uçuşları da çok önemli. Ulaştırma Bakanımıza bir dosya verdik” dedi.

OKUL SAYISI BİN 257 ARTTI

Bir yıllık değerlendirme sunumuna eğitim alanında yapılan çalışmalar ve nüfus bilgileri ile başlayan Vali Hüseyin Aksoy, “Her alanda yapılan çalışmaları özet halinde sizlerle paylaşacağım. Kocaeli’nin nüfusu 52 bin 498 kişi arttı. Ortalama hane büyüklüğümüz önceki yıllara göre farklılaştı. 31.4’ten 34.7’ye çıktı. İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu en fazla olan iliz. Eğitim’de bin 152 den bin 257’ye okul sayımız arttı. Örgün öğrenci sayımızda da yüzde 6.5’lik bir artış var. Derslik sayımız 15Bin 057’den 15 Bin 828’e çıktı. Okul öncesine çok önem veriyoruz. Özellikle geçtiğimiz eğitim yılında öğrenci sayımızı büyük oranda arttırdık” dedi.

OKUL ÖNCESİNE 130 EK DERSLİK

Okul öncesi okullaşma oranını geçtiğimiz yıla göre arttırdık diyen Aksoy, “130 ek derslik yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk ve derslik sayımızı yüzde 20 arttırdık. Okul öncesi okullaşma oranını yüzde yüze tamamlamak istiyoruz. Okuma yazma konusuna çok önem verdik. Okuma yazma seferberliği başlatıldı. Halk Eğitim Merkezi kurslarında yeni kurslar açıldı. Yüzde 48’lik bir kursiyer sayısında artış yakaladık. Milli Eğitim’in bağımlılıkla ilgili hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Türkiye Bağımlılıkla mücadele konusunda öğretmenlerimizi bağımlılıkla mücadele eğitimine tabii tuttuk. Beslenme dostu okul kapsamında yüzde 20’ye yakın bir rakam ulaştık” ifadelerini kullandı.

116 KODLAMA ATÖLYESİ AÇILACAK

Daha sonrasında Kocaeli’de kodlama atölyelerinin yapımına başlanacağını belirten Vali Akso, “116 kodlama Eğitim yatırımlarını önemsiyoruz. Hayırseverlerimizin bize yardımıyla şu anda 37 eğitim yapısı tamamlandı. 152.745.000 TL’ye mal oldu ve 599 derslik yapıldı. Kocaeli’nin her yerinde bir okula kodlama atölyesi yapacağız. 116 Kodlama Atölyesi’nin yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda hayırseverlerin yardımı ile yeni eğitim yılına kadar bunları tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda 16 atölyeyi hayata soktuk. Tekli eğitime geçiş konusunda çalışıyoruz. 91 okul ikili eğitim yapıyor. 74 okulun normal yanı tekli eğitime geçmesini planlıyoruz. 17 okulun tekli eğitime geçmesi için ise gerekli fiziki iyileştirme yapmayı planlıyoruz. Kocaeli’de 90 Bini aşan bir öğrenci sayımız var” şeklinde konuştu.

HUZUREVİNDE 209 VATANDAŞIMIZ YAŞIYOR

Sağlık hizmetleri, spor ve sosyal hizmetler hakkında bilgiler veren Vali Hüseyin Aksoy, “112 Acil sağlık hizmetlerinde istasyon sayımızı 40’tan 42’ye çıkardık. Ulaşılan vaka sayısında bir düşüş yaşandı. Nitelikli yatak sayımızı arttırdık, 3600’lere çıkardık. Kocaeli Devlet Hastanesi tamamlandı. Fatih Devlet Hastanesinde taşınma devam ediyor. Şehir Hastanesi’nde çalışmalar devam ediyor. ÇEMATEM’in ve AMATEM’ni proje ihaleleri yapıldı. Gölcük Devlet Hastanesi’nin inşaatı başlatıldı. Genel olarak sporcu sayılarımız 176 Bine ulaştı. Engelli sporcularımız faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kocaeli Stadyumu teslim alındı. Bu stadın daha sağlıklı yaşatılması için yapay gün ışığı ihalesi yapıldı. Çimlerin bakımı için bu çalışmalar ve diğer eksik alanlar için çalışmalarımız sürüyor. İzmit Buz Sporların bakımı yapıldı. Bir yıl içerisinde belirli çalışmalar gerçekleşti. Kredi Yurtlarda yatak sayımız 14Bin 734’e ulaştı. Huzurevlerinde ise 209 vatandaşımız yaşıyor. Kadın konuk evlerinde ise 60 civarı kadın konaklıyor”dedi.

KOCAELİ’DE 174 KORUYUCU AİLE VAR

Koruyucu aile konusunun daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirten Vali Aksoy ayırıca terör ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Koruyucu aile konusuna önem veriyoruz. Kocaeli’de 174 koruyucu aile var. 213 çocuk koruyucu aile yanında kalıyor. Çocukların bir aile ortamında büyümesi çok önemli. Kocaeli’de bu noktaya gelmesi çok önemli. Kocaeli’de 8 Bin 925 kişi evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Terörle mücadele kapsamında bin 611 operasyon yapılmış, 366 kişi tutuklanmış, 983 kişi adli kontrolde. 275 kaçakçılık operasyonunda 904 şüpheli yakalandı. 1693 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hem transit geçiş yapmak isteyenler hem de ilimizde kullanımı önlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

3 BÖLGEYE UÇUŞLAR OLABİLİR

Aksoy, “Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı için kalkınma ajansı için çalışma yaptırdık ve değerlendirmeler yapıldı. Cengiz Topel’den 3 alana daha uçuşun olabileceği noktasında veri ortaya çıktı. Bu 3 nokta Erzurum, Kars ve Samsun olarak karşımıza çıktı. Yaz aylarında da Antalya ve Muğla uçuşları bölgemiz için önem arz ediyor. Bakanlığımıza bir dosya gönderdik şimdi oradan bir sonuç bekliyoruz. Bu durum kent ekonomisine de katkı sağlayacak. Pistin genişleme çalışmaları da şuan için gündemde görünüyor” dedi.

COĞRAFİ İŞARETLEME SAYIMIZ ÇOK AZ

Göçmenler, sığınmacılar, gümrük vergileri, Dış ticaret hakkında bilgiler veren Vali Hüseyin Aksoy, “ İlimizde geçici koruma kapsamında 46 Bin 186 kişi bulunmaktadır. Ağırlık olarak Gebze ve Darıca’da bir yoğunlaşma var. Yurt dışına 1345 kişi gönderildi. Suriye’ye dönüş yapan 323 kişi var. Burada artık geri gönderme merkezimiz var Gündoğdu’da yer alıyor. Bir yıl içerisinde 1509 kişiye işlem yapıldı. Sınır dışı işlem yapılan 930 kişi var. Coğrafi işaretleme konusunda çok iyi değiliz. Var olan değerlerimiz konusunda bu işaretlerin alınması lazım. Biraz daha sayımızın burada artması lazım. Bu şekilde bölgenin ürünleri değer kazanabilir ve ekonomik girdi artışı yapılabilir. 35 limanımız var. Geçen yıl en fazla elleçlenen yük Kocaeli’de. 73.2 Milyon Ton ile ilk sıradayız. Kocaeli Gümrükleri aracılığıyla alınan bilgilere göre Türkiye Dış Ticaretinin yüzde 17.12’si ilimizden gerçekleştiriliyor. Vergi tahakkuk miktarında ikinci sıradayız. Yani en fazla vergi veren ikinci iliz. 500 büyük sanayi kuruluşunun yüzde 82’si Kocaeli’de faaliyet göstermektedir” dedi.