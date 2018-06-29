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Kumcağız Plajı, mavi bayrağına kavuştu

Kandıra’da bulunan Kumcağız Halk Plajı’na Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından mavi bayrak verildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiği örnek çalışmalar meyvelerini veriyor. Daha önce Kandıra ilçesi Cebeci, Kerpe ve Bağırganlı ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, geçtiğimiz aylarda Kandıra Kumcağız Plajı’na da verildi. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından, gerekli şartları taşıyan plajlara verilen Mavi Bayrak, Kandıra Kumcağız halk plajına da verildi. Bu kapsamda bu yıl Kocaeli sahillerinde beş mavi bayrak dalgalanmış olacak.

BU YIL KUMCAĞIZ LAYIK GÖRÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015’te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı mavi bayrağa layık görülürken, 2017 yılında Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı’na da Mavi Bayrak verilmişti. Bu yıl ise Kandıra Kumcağız plajı Mavi Bayrak almaya layık görüldü.

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