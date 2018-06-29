Makedonya'da son gün (3)

Biraz sohbet edip Trayko’nun evine geçiyorum. Baba ve Türk dostu bu insana kitabımı hediye ediyorum. Çok iyi Türkçe biliyor. Romanımın tarih danışmanlarından biri.

Baba dostu Çanaklı köyün güzel insanlarından Trayko’da Hıdırelleze inanıyor ve traktörünü yeşil dallarla süsleyerek yılın bereketli geçmesini diliyor.

Trayko ve İlo amcalar ile geçmişe dair sohbetimizi yaparken İzmitli doktorlar grubu Akın Yazıcı, Aykut Çelik, Ersin Karagöz ve Erdem Arcan mezarlıkta yaptığım çalışmaları yerinde görmek üzere köye giriyor ve doğruca mezarlığa yöneliyorlar. Yapılan iş karşısında kadirşinaslık örneği ve takdirlerini sunup “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” demeleri beni mutlu ediyor. Mezarlıktan sonra hep beraber köyü gezmeye çıkıyoruz.

Yağmur bulutları dağıldı. Serin ve güzel bir havada bize eşlik ediyor. Birçok baba dostu bu güzel insanları dolaşıp hatırlarını sorarken hava kararmak üzere ve bizde “Gitmek zorundayız” müsaade istiyoruz, ama bizi salmak istemiyorlar. Hâlbuki kaplıcaları ve seracılığı ile ün yapmış Bansko kasabasında kesilmiş ve fırınlanmış oğlak bizi bekliyor. 15 dakikalık bir yolculuk sonrası hep beraber oraya geçiyoruz. Yüz yıllardır kaderine terk edilmiş tarihi Osmanlı mezar taşlarına gerekli bakımları yaptık.

Yüzyıllardır kaderine terk edilmiş tarihi Osmanlı mezar taşlarına gerekli bakımları yaptık.

Bansko’da fırınlanmış oğlak bizi bekliyor

Bansko’nun merkezinde yarı restoran yarı kahvehanenin sundurmasında uzaktan akraba Zabit tarafından karşılanıyor ve kurulan masaya hep beraber oturarak, leziz oğlak etini yemeğe girişiyoruz. Hepimiz acıkmışız. Sarımsağa ve sirkeye yatırılmış közlenmiş biberleri Zabit yetiştirmiş. Nefis bir tadı var. Kızarmış ekmekler ve yoğurt ilaç gibi geliyor bana. Bu lezzetli yemek sohbet eşliğinde iki saat kadar sürüyor. Rumeli grup yöneticisi ve MAP Kavaklıspor Kulüp Başkanı Erdem arkadaşımızın doğum günü. Onu tebrik ediyor ve istemesek de gecenin ilerleyen saatinde ayrılıp, İzmit’te görüşmek üzere vedalaşıyoruz. Otelime gelip yarınki Vasilova Belediyesi’nde yapacağım görüşmeler için Kardeşlik Folklor Grup Başkanı Nebi Eminov’dan yardımcı olmasını istiyorum.

VASİLOVA BELEDİYESİ’NDE HAYAL KIRIKLIĞI

Yarın ilk işim Vasilova Belediyesi’ne gitmek oluyor. Belediye önünde Sabri abi beni yarım saattir bekliyormuş. Babamın ve dedelerimin soy kütüğünü çıkarmak için hemen kendisi ile belediyeye girip belgeler konusunda bana tercümanlık yapıyor. Belgelerin 100 metre ileride doğum kayıtların tutulduğu Nüfus Müdürlüğü’nde olduğu söylenince alelacele oraya gidiyoruz. Küçük tek katlı bir bina. İçim pırpır ediyor. Bu belge benim için çok önemli, zira dedelerimin doğum tarihi ve evlenme bilgilerini yıllar sonra elde edeceğim.

Görevliye babamın dedemin adını ve köyünü söylüyoruz. Memur içeriye gidip getirdiği defteri karıştırıp “YOK” diyor. Ben ise “Nasıl olur” deyince memur içeriye gidip tekrar bir defter getiriyor ve deftere bakıp “Bulamadım” diyor. Ben ısrarcıyım “Babamların kayıtlar Vasilova Belediyesi’nde” diyorum. Görevli de ısrarla “YOK” diyor. Bütün hayallerim yıkılıyor. “Peki, ya nerede?” diye sorunca doğru dürüst cevap alamıyorum. Sabri abi “Geniş bir zamanda gel, buluruz” diyor, ama “Bu akşam otobüsle Türkiye’ye döneceğim, mutlaka bulmamız lazım” diyorum. Usturumca’ya taksiyle dönerken, Sabri abi bir iki yere telefon açıp Makedonca konuşuyor.

Çanaklı köyü içinden görünüş. Eski koparasya (bakkal)…

BELGELER BULUNUYOR

Usturumca’ya vardığımızda Sabri abiye zahmetleri için bir kahve ısmarlamak isterken telefonu çalıyor. Bana “Gözün aydın belgeleri bulmuşlar” diyor. “Yahu bu iş nasıl oldu” soruma karşılık Belediye Meclis Üyesi Hilmi arkadaşımız belediye başkanını arayarak belgenin bulunmasını sağlamış olduğunu öğreniyorum. Tekrar Vasilova’ya dönüyoruz. Sevinçle binaya giriyor ve memurla görüşüyoruz. Dört kardeşten babamın soyadı dedesinin (İLYASOV) diğer amcamların ise dedelerinin babası Abdul’un (ABDULOV) soyadını aldıklarını öğreniyorum. Bana yandaki vezneye her belge başına 300 dinar (30 lira) para yatırmamı istiyor. Babamın ve başka soyadlı Osman amcamın belgesini almak için vezneye para yatırıp beklemeye başlıyorum. Her iki belge hazırlanırken sık sık internet kopuyor ve üç saat bekliyoruz. Zar zor iki belgeyi alıp Sabri abiye teşekkür ediyorum. Otobüs saatimin yaklaştığını görüp otele eşyalarımı almak için geri dönüyorum.

Çanaklı köyündeki romanıma adını koyan Meşhur POTOGER TAŞI.

Makedonya’ya buruk veda

Otel locasında beklerken Hamdi Öğretmen otobüse bineceğim benzin istasyonu Udova’ya götürmek için geliyor. “Hazır mısın Nazım” dediğinde bir yanım Makedonya’da kalıyor. Epey yol alıyor ve daha zamanımız olduğu için yolda “Valandova’da bir mola verip, bir çay içelim” deyince aracın direksiyonunu çarşı içine kırıyor. “Sen otur abi, ben biraz çarşı içini dolaşmak istiyorum” diyerek yanından ayrılıyorum. Küçük ama şirin bir cadde üzerine kurulu irili ufaklı dükkânlar var. Birine girip eşime hediye bakıyorum. Beğendiğim bir şalı epey pahalıya alıp kafeye dönüyorum. Ben nane çayını içerken, Hamdi öğretmen de kahvesini içiyor.

Usturumca’da Hıristiyanlar bizim cami duvarlarındaki gibi ölenlerinin ilanlarını caddelerdeki bu tabelalara asıyor.

Makedonya’nın son demlerini yaşarken hüzünlüyüm. Üsküp’ten kalkıp Esenler otogarına gidecek otobüsteki yerimi o kadar işinin arasında Elvın Hasan ayarlıyor. Müteşekkir borçluyum. Kalkıp yola koyuluyoruz. Udova otoyol kenarına gelince benzin istasyonu kenarında bekleyenleri görüp, merhabalaşıyor ve biraz sohbet ediyoruz. “Hamdi abi hadi artık sen dön, yolun uzun ben beklerim” diyorum. Bana çok emeği geçen misafir edip beni en iyi şekilde ağırlayan bu güzel insanla vedalaşıyoruz. İçimde garip bir duygu. Bir yanda ülkeme yuvama kavuşma sevinci, diğer yanda baba topraklarını yaşanmışlıkları geçmişi terk etme hissi. Otobüsümüz geliyor. Yaklaşık on yolcu valizlerimizi yerleştirip yerlerimize oturuyoruz.

Makedonlar eğlenmeyi ve müziği çok seviyor. Öğretmen arkadaşım Oktay Tahir’in davet ettiği bir müzik ziyafetinden kare.

Sınır polisi uyuşturucu arıyor

Makedonya’yı geçip Yunan sınırına geliyoruz. Her zaman ki gibi muavin pasaportlarımızı topluyor. Otobüsten indirilip, valizlerimizi almamızı ve yolun karşı tarafında sıraya girmemiz isteniyor. Denileni yapıyor ve bekliyoruz. Bir narkotik köpeği bavullarımızı koklamaya başlıyor. “Ben de içimden gelip de benimkini eşeler mi seyret cümbüşü” diye geçiriyorum. Köpek koklayıp geçiyor, rahatlıyorum Valizimde kaçak ya da herhangi yasa dışı bir şey yok, ama yine de insan tedirgin oluyor. Köpek öteki başa gidip tekrar geri dönerek valizleri koklamaya başlıyor. Gelip benim valizi “bak burada uyuşturucu var dercesine eşeliyor” kaynar sular başımdan aşağıya dökülüyor.

Sınır polisi “bu valiz kimin” diye soruyor. Ben öne çıkıp “YES” derken gülümsüyorum, ama içim kan ağlıyor. Valizimi son gün otel resepsiyonuna emanet bırakmıştım. “Ya birileri benim üzerimden uyuşturucu taşımak istediyse” diye içimden geçirdim. “Ehh o zaman yaktım o oteli” diyorum. Valizlerimle karşıya geç emri alıyorum. Kuzu kuzu geçiyorum. “Kırk kişi içinde bir tek ben, Allah’ım bu nedir” diyorum. Uzman polis gelip valizimi açıyor. İçinde köyden verilen bilmediğim bir bitki var.

“İLO” abimiz çay yapılan şifalı bitkiyi hediye etmişti. Görevliye “Tea” (çay) olduğunu söylüyorum. Kokluyor, kokluyor parmakların arasında ovalıyor. Sonra bırakıp hediye aldığım kahve paketlerin hepsini, tek tek açıp içini kontrol ediyor. Valizin her tarafın didik didik edip bir şey bulamadığında derin bir nefes aldım. Bu işlemler sürerken neredeyse kalbim duracaktı. “Bir roman yazarı ve gazeteci uyuşturucu sokarken yalandı” haberi sigara bile içmeyen benim için hayatta en ağır, en onur kırıcı ve aşağılayıcı suçlama olurdu. Otobüsümüze tekrar biniyoruz. Çok şükür kazasız belası bu yolculuğu atlatmanın huzuruyla İzmit’ime güzel şehrime “merhaba” demenin mutluluğu içindeyim. Sevgiyle kalın. Geçmişin izinde Makedonya-2 / Nazım ÇELİK